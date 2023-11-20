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Сборная России разгромила Кубу с рекордным счетом для этих команд

Сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче со счетом 8:0

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Александр Вильф/РИА Новости

Сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче, прошедшем в Волгограде, со счетом 8:0.

В первом тайме голами отметились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук. Обляков и Головин записали на свой счет по ассисту.

Во втором тайме отличились Александр Сильянов (дебютный гол за сборную России), Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов (дебютный матч и гол за сборную России) и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

Единственная игра в истории между сборными СССР и Кубы состоялась на Олимпиаде-1980. На стадионе «Динамо» кубинцы проиграли со счетом 0:8. Хет-трик в их ворота сделал нападающий Сергей Андреев, по одному голу забили Олег Романцев, Сергей Шавло, Федор Черенков, Юрий Гаврилов и Владимир Бессонов.

Рекордная победа сборной России датирована в матче отбора к Евро-2020, когда она одержала победу над Сан-Марино со счетом 9:0.

Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Ранее сборную России призвали не позориться в матче с Кубой.

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