Сборная России разгромила Кубу с рекордным счетом для этих команд

Сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче, прошедшем в Волгограде, со счетом 8:0.

В первом тайме голами отметились Иван Обляков, Александр Головин и Антон Миранчук. Обляков и Головин записали на свой счет по ассисту.

Во втором тайме отличились Александр Сильянов (дебютный гол за сборную России), Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов (дебютный матч и гол за сборную России) и Андрей Мостовой. На 85-й минуте судья назначил пенальти в ворота Кубы, который не реализовал Сергей Пиняев.

Единственная игра в истории между сборными СССР и Кубы состоялась на Олимпиаде-1980. На стадионе «Динамо» кубинцы проиграли со счетом 0:8. Хет-трик в их ворота сделал нападающий Сергей Андреев, по одному голу забили Олег Романцев, Сергей Шавло, Федор Черенков, Юрий Гаврилов и Владимир Бессонов.

Рекордная победа сборной России датирована в матче отбора к Евро-2020, когда она одержала победу над Сан-Марино со счетом 9:0.

Игра против Кубы стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения.

Ранее сборную России призвали не позориться в матче с Кубой.