Экс-форвард сборной России верит, что скоро женщина может войти в тренерский штаб клуба РПЛ

Бывший нападающий немецкого «Гамбурга» и сборной России Сергей Кирьяков высказался о возможном включении женщин в тренерский штаб футбольного клуба. Его слова передает Legalbet.

«В ближайшее время вряд ли женщина будет входить в тренерский штаб профессиональной мужской команды в России. Тренером по физической подготовке, да, можно встретить в нашем футболе.

Пока рано говорить, что женщина может стать помощником главного тренера. Тенденция такая прослеживается, что женщин чаще стали привлекать к тренерской работе в хороших клубах. Это время не за горами и у нас, стоит немного подождать», — сказал Кирьяков.

В сезоне-2023/24 в рамках Кубка России впервые матч обслуживала женщина-арбитр Вера Опейкина. Она является основным судьей в играх женской Суперлиги.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Валерий Карпин назвал условие, при котором он не получал бы удовольствие от работы в сборной России.