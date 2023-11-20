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Футболист сборной Кубы не сможет сыграть с Россией из-за учебы

Игрок сборной Кубы Эрнандес: не смогу сыграть с Россией из-за проблем с учебой

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Carmen Mandato/Getty Images

Футболист сборной Кубы Эдуардо Эрнандес признался, что он пропустит матч против сборной России из-за учебы. Об этом он заявил Metaratings.

«Я в Россию не смог прилететь с командой на товарищеский матч, у меня возникли проблемы с учебой», — сказал Эрнандес.

Встреча пройдет в Волгограде. Начало матча в 19:30 по московскому времени. Игру обслужит арбитр из Белоруссии Алексей Кульбаков.

Сборная России по футболу впервые за 43 года сыграет с Кубой. Единственная игра в истории между сборными СССР и Кубы состоялась на Олимпиаде-1980. На стадионе «Динамо» кубинцы проиграли со счетом 0:8. Хет-трик в их ворота сделал нападающий Сергей Андреев, по одному голу забили Олег Романцев, Сергей Шавло, Федор Черенков, Юрий Гаврилов и Владимир Бессонов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее cборную России призвали не позориться в матче с Кубой.

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