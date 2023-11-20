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15-летний футболист «Арсенала» забил 10 мячей в одном матче

15-летний игрок «Арсенала» Оби-Мартин забил 10 голов в ворота «Ливерпуля»

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Jeorge Bird's Arsenal Youth

15-летний форвард академии лондонского «Арсенала» Чидози Оби-Мартин отметился десятью голами в чемпионате молодежной Английской премьер-лиги (АПЛ).

Оби-Мартин забил 10 голов в матче против «Ливерпуля». Встреча завершилась со счетом 14:3 в пользу лондонцев. В текущем сезоне нападающий канониров провел пять матчей в молодежной АПЛ, отметившись 13 забитыми мячами. Оби-Мартин привлекался к тренировкам с основным составом «Арсенала».

Основная команда «Арсенала» после 12 матчей АПЛ, набрав 27 очков, делит второе место в турнирной таблице с «Ливерпулем». На первой строчке расположился «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы имеет на одно очко больше. В минувшем туре «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 3:1. Голами отметились Леандро Троссар, Вильям Салиба и Александр Зинченко.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты встретятся с «Брентфордом».

В середине ноября АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей. Команда опустилась с 14-го места на 19-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут исключить из АПЛ.

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