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Футболист ЦСКА может перейти в клуб Серии А

Защитник ЦСКА Гаич интересен итальянской «Фиорентине»

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Итальянская «Фиорентина» ищет правого защитника, в качестве одного из вариантов рассматривается футболист московского ЦСКА Милан Гаич. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Как утверждает издание, помимо Милана Гаича, в сферу интересов «Фиорентины» входит Йосип Юранович из берлинского «Униона».

Гаич перешел в ЦСКА из сербской «Црвены Звезды» в 2022 году. Защитник должен был заменить Марио Фернандеса, который взял на тот момент паузу в профессиональной карьере.

В прошлом сезоне Гаич выиграл с ЦСКА серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубок России.

В текущем сезоне сербский защитник поменял позицию на поле и стал действовать слева в обороне после прихода в команду бразильца Келлвена, занявшего его место справа. Гаич провел в РПЛ в текущем сезоне 13 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В матче против «Спартака» сербский футболист оформил первый дубль в карьере.

После 15 туров ЦСКА, набрав 25 очков, делит третье место с «Динамо» и «Крыльями Советов».

Ранее был назван футболист «Спартака», способный усилить «Зенит».

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