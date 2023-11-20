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Футболистам сборной Кубы перед матчем с Россией купили бутсы в «Спортмастере»

Комментатор Шнякин: кубинцы купили бутсы в «Спортмастере» перед матчем с Россией

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Omar Vega/Getty Images

Бутсы для футболистов сборной Кубы перед товарищеским матчем с национальной командой России были приобретены в магазине «Спортмастер» в Волгограде. Об этом рассказал комментатор Дмитрий Шнякин в своем Telegram-канале.

«Написал добрый волгоградский друг. Его кореш занимается бутсами. И он действительно получал запрос от людей с волгоградского стадиона! Мол, там кубинцы приехали в шиповках или в бутсах с пластиковыми шипами, просят 10 пар «железок» (бутсы с железными шипами. — «Газета.Ru»). В итоге с тем корешем не договорились и… погнали… в… Спортмастер», — написал Шнякин.

19 ноября генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас заявил, что игроки национальной команды приехали в Россию без нужных бутс.

Сборные России и Кубы сыграют 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Мостовой заявил, что сборная России должна стереть Кубу в порошок.

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