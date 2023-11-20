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Назван «Джентльмен года» в российском футболе

Нападающий ЦСКА Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года»

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Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Футболист московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал обладателем премии «Джентльмен года». Имя победителя объявила KP.RU.

«Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут исказить и искорежить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию, простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе», — заявил нападающий.

«Комсомольская правда» вручает премию «Джентльмен года» выступающим в чемпионате России игрокам с 1994 года. Кроме Федора Чалова на награду также претендовали полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук и защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин.

25-летний Чалов в текущем сезоне провел за армейцев 22 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал одну результативную передачу. ЦСКА после 15 туров набрал 25 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

В ближайшем матче красно-синие на своем поле сыграют со столичным «Динамо» (25 ноября).

Ранее в сборной Кубы назвали лучшего российского футболиста.

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