Главный символ «Игр Будущего» завершил свое путешествие по Татарстану

Казань приняла автопробег «Игр Будущего» — первого в истории международных соревнований турнира на стыке спорта, науки и технологий, который состоится в столице Татарстана в 2024 году. До начала игр главный трофей турнира посетит 7 российских регионов. Финальной точкой путешествия главного символа международного турнира станет космодром Байконур — оттуда трофей полетит в космос.

Первой остановкой трофея в Татарстане стал Иннополис.

Вместе со студентами Университета Иннополис кортеж, сопровождающий главный приз «Игр Будущего», встречал мэр города Руслан Шагалеев.

«Рады приветствовать трофей и будем с нетерпением ждать его возвращения из космоса на «Играх Будущего» в 2024 году», — сказал Шагалеев.

В университете участникам пути трофея продемонстрировали передовые разработки робототехники: презентовали робота-сортировщика, рассказали о принципах работы экзо-манипулятора, и все желающие смогли самостоятельно поуправлять робособакой. Затем гости пообщались с российскими студентами — разработчиками видеоигр.

Кроме того, трофей «Игр Будущего» побывал в центре семьи «Казан», экстрим-парке УРАМ и Казанском кремле.

Затем его представили ученикам «Школы 21» от Сбера, где готовят IТ-специалистов.

Позже кортеж предстал перед посетителями IT-парка им. Башира Рамеева. Гости мероприятия смогли понаблюдать за играми профессиональных команд по Dota 2, провести фотосессию с трофеем и получить автограф одного из самых популярных Twitch-стримеров России Александра «Paradeev1ch» Парадеева.

К мероприятиям в Казани присоединился руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров. Он пояснил, что идея отправить трофей в космос возникла из-за того, что в России развивается космическая программа, принципы которой — инновационность и технологичность — совпадают с принципами турнира.

«В турнире представлены не только спорт и киберспорт, но и большое количество технологичных, инновационных дисциплин. Гонки дронов, спортивное программирование, битва роботов и кибатлетика, для многих стран это что-то недосягаемое. Мы же проведем такие соревнования уже 2024 году. Поэтому космос для нас — это очень близок», — заявил Столяров.

Кортеж с главным символом «Игр Будущего» продолжит свое путешествие по городам России. 21 ноября трофей прибудет в Ульяновск.

Запуск капсулы с трофеем на МКС состоится 1 декабря. Из космоса трофей вернется в 2024 году и будет экспонирован в Казани на «Играх Будущего», которые состоятся с 23 февраля по 3 марта 2024 года.