Тарпищев заявил, что сборная России должна «чесать» кубинцев

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии «Матч ТВ» выразил мнение, что сборная России должна обыграть национальную команду Кубы в товарищеском матче в Волгограде.

«Знаю, что у многих возникает вопрос: кубинцы играют в футбол где‑нибудь еще, кроме как у себя на Кубе? Конечно, наша сборная должна их просто «чесать».

Главное, что для наших молодых игроков этот матч — дополнительные эмоции. Надо делать команду, которая будет играть в будущем. Только пока не совсем понятно, к чему мы готовимся.

Ситуация маразматическая, потому что без классных соперников невозможно расти. Куба — это хорошо, но ждем соперников посильнее. Нужно расти, пока удается лишь сыграться и кубинцы для этого подходят. Вопрос учебы никто не отменял. Карпин — тренер с опытом. Он понимает, что делает», — заявил Тарпищев.

Сборные России и Кубы сыграют 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее в сборной Кубы назвали лучшего российского футболиста.