Иностранный тренер о «Зените»: если позовут, прилечу первым рейсом

Главный тренер «Аланьяспора» Фатих Текке заявил в комментарии «РБ Спорт», что ждет приглашения от петербургского «Зенита».

«Если «Зенит» сделает мне предложение поработать в команде в качестве тренера, естественно, я отвечу согласием. Я жду приглашения от них. Если оно поступит, прилечу первым же рейсом», — заявил турецкий специалист.

Текке выступал в составе «Зенита» с 2006 по 2009 год. Его «Аланьяспор» после 12 туров чемпионата Турции занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» заработал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера, «Краснодара», на два балла.

В ближайшем матче подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с «Сочи». Встреча пройдет 25 ноября и начнется в 15:15 по московскому времени.

Ранее были названы три лучших тренера первого круга РПЛ.