Ребров заявил, что сборная Украины играет не для Зеленского

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров признался, что не разговаривал с президентом страны Владимиром Зеленским перед матчем 10-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 против Италии. Его слова приводит «Суспільне Спорт».

«Разговаривал ли перед матчем с Зеленским? Пока нет. Думаю, у него сейчас более важные вопросы. Он пожелал нам удачи, всегда поддерживает, когда я с ним разговариваю.

Зеленский очень интересуется футболом, но у него более важные проблемы. Понимаем это. И, как я уже говорил, мы играем не для Зеленского, а для всех наших людей, которые нас поддерживают», — заявил тренер.

Матч между Италией и Украиной состоится 20 ноября, стартовый свисток для команд прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Итальянцы с 13 очками занимают второе место в турнирной таблице группы С, украинцы с аналогичным количеством баллов расположились на третьей строчке. Лидирует — сборная Англии с 19 очками, которая уже обеспечила себе выход в финальную часть турнира.

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