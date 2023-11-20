Спаллетти объяснил, почему поздравил «Зенит» с чемпионством во время СВО

Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед матчем с Украиной в рамках отбора на чемпионат Европы — 2024 ответил на вопрос, почему поздравил петербургский «Зенит» с победой в чемпионате России уже после начала СВО. Его слова приводит Football Italia.

Журналист спросил у специалиста, правильно ли было так поступать в отношении команды из России. Спаллетти заявил, что в составе петербургского клуба до сих пор выступает много футболистов, которых он тренировал, в частности наставник команды Сергей Семак.

Итальянец обратил внимание на то, что «Зенит» поздравил его «Наполи» с победой в чемпионате Италии, поэтому он решил ответить взаимностью.

«Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен», — добавил тренер.

В сезоне-2022/23 «Зенит» завоевал свое пятое подряд чемпионство в РПЛ.

Спаллетти занимал пост главного тренера «Зенита» в период с 2009 по 2014 год. Вместе с ним команда дважды становилась чемпионом России (2010, 2011/2012), выигрывала Кубок страны — 2009/2010, а также завоевала Суперкубок России — 2011.

Ранее рассказал три лучших тренера первого круга РПЛ.