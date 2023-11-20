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Названы три лучших тренера первого круга РПЛ

Гендиректор «Динамо» Газизов назвал Семака лучшим тренером первого круга РПЛ

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РИА «Новости»

Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Шамиль Газизов выбрал лучших тренеров по итогам первого круга Российской премьер‑лиги (РПЛ). Своим мнением он поделился с «РБ Спорт».

«Хорошо сработал главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. Дальше поставил бы Богдановича (Сергея Семака). Поддерживаю его, он добывает победы, титулы. Лучший российский тренер в данный момент. Третьим назову Осинькина («Крылья Советов»)», — заявил Газизов.

После 15 туров чемпионата России лидирует «Краснодар», набравший 32 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 30 баллов. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого 25 очков.

16-й тур РПЛ стартует 25 ноября матчем самарских «Крыльев Советов» и столичного «Локомотива». Стартовый свисток для команд прозвучит в 13.00 по московскому времени.

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