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Сборная Кубы может сыграть еще один матч с Россией

Генсек Ассоциации футбола Кубы Диас допустил проведение еще одной игры с Россией

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FIFA

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Анхель Диас допустил, что кубинцы сыграют еще один товарищеский матч с Россией, передает РИА Новости.

«2024, 2025 год и далее — мы открыты к тому, чтобы сборная России приехала к нам», — сказал Диас.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Сборная Кубы на чемпионате мира 1938 года дошла до 1/4 финала, где уступила Швеции со счетом 0:8. Россияне в 2018 году сыграли в четвертьфинале чемпионата мира, где уступили Хорватии в серии пенальти.

Ранее на Кубе рассказали, было ли страшно ехать в Россию на товарищеский футбольный матч.

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