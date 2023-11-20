Олимпийская чемпионка Мельникова: Игры дружбы сейчас больше в голове, чем Олимпиада

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что не готовится в настоящее время к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже, передает «Советский спорт».

«﻿Судя по текущим условиям — я не готовлюсь к Олимпийским играм в Париже, но надежда не угасает. Игры дружбы сейчас больше в голове, чем Олимпиада», — сказала Мельникова.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, когда Россию вернут на международные соревнования.