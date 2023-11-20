Красич о выступлении ЦСКА в первом круге РПЛ: пятое место — это плохо

Экс-игрок московского ЦСКА Милош Красич назвал плохим тот факт, что по итогам первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают пятое место, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Для ЦСКА пятое место — это плохо. Мы же знаем, какие высокие амбиции у клуба. Я надеюсь, что «армейцы» в итоге возьмут какие-то медали», — сказал Красич.

После 15 туров РПЛ «Краснодар», набрав 32 очка, продолжает удерживать лидерство в чемпионате. В минувшем туре подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 1:1. Голами отметились Эдуард Сперцян и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые идут вторыми и имеют на два очка меньше. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», набрав 25 очков. Самарские «Крылья Советов» и столичный ЦСКА уступают бело-голубым по дополнительным показателям. Шестым идет московский «Спартак» (24). Столько же очков имеет «Локомотив».

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