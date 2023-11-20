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Экс-тренер ЦСКА Газзаев рассказал о предложении возглавить «Локомотив»

Тренер Газзаев рассказал, что ему предлагали возглавить «Локомотив»

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская предлагала ему возглавить команду, передает «Спорт-Экспресс».

«Это было после работы в киевском «Динамо». Мне позвонила Ольга Смородская и сделала предложение по работе. Но я посчитал, что не смогу работать в этом клубе», — сказал Газзаев.

Специалист тренировал красно-синих с 2001 по 2003 год, затем он стал тренером национальной команды, но в 2005 году вернулся в ЦСКА, где работал до 2008 года. 18 мая 2005 года ЦСКА под руководством Валерия Газзаева в финале Кубка УЕФА одержал победу над лиссабонским «Спортингом» со счетом 3:1. Этот трофей стал первым для российских клубов в еврокубках. Спустя три года кубок завоевал «Зенит».

С 2009 по 2010 год Газзаев возглавлял киевское «Динамо». Последним клубом Газзаева в качестве тренера была владикавказская «Алания», которую он покинул в 2013 году.

Ранее Газзаев рассказал о «важном» звонке от жены украинского тренера.

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