Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-наставник «Сочи» Хохлов рассказал, скучает ли он по тренерской работе

Экс-наставник «Сочи» Хохлов: я не скучаю по тренерской работе

close
100%
ВТБ

Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов заявил, что сейчас не планирует возвращаться к работе наставником, передает «Спорт-Экспресс».

«Чем я сейчас занимаюсь? Семьей. Отдыхаю. Взял паузу. Нужно находиться в балансе. Надо отдохнуть. Скучаю ли я по тренерской работе? На данный момент я устал», — сказал Хохлов.

Хохлов тренировал сочинский клуб всего несколько месяцев: он возглавил команду 10 апреля 2023 года. Под руководством специалиста «Сочи» провел 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых клуб проиграл, пять выиграл, а один матч завершился вничью.

Хохлов, которому 47 лет, ранее тренировал волгоградский «Ротор», московское «Динамо» и «Кубань», воспитанником которой является. Также он тренировался в школе ЦСКА, за армейский клуб он выступал в футбольной карьере с 1992 по 1996 год. Также он играл за нидерландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад», российские «Динамо» и «Локомотив».

Ранее футболист «Сочи» поддержал отставку Хохлова с поста тренера клуба.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий