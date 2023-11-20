Экс-наставник «Сочи» Хохлов рассказал, скучает ли он по тренерской работе

Бывший главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов заявил, что сейчас не планирует возвращаться к работе наставником, передает «Спорт-Экспресс».

«Чем я сейчас занимаюсь? Семьей. Отдыхаю. Взял паузу. Нужно находиться в балансе. Надо отдохнуть. Скучаю ли я по тренерской работе? На данный момент я устал», — сказал Хохлов.

Хохлов тренировал сочинский клуб всего несколько месяцев: он возглавил команду 10 апреля 2023 года. Под руководством специалиста «Сочи» провел 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых клуб проиграл, пять выиграл, а один матч завершился вничью.

Хохлов, которому 47 лет, ранее тренировал волгоградский «Ротор», московское «Динамо» и «Кубань», воспитанником которой является. Также он тренировался в школе ЦСКА, за армейский клуб он выступал в футбольной карьере с 1992 по 1996 год. Также он играл за нидерландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад», российские «Динамо» и «Локомотив».

Ранее футболист «Сочи» поддержал отставку Хохлова с поста тренера клуба.