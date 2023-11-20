Тарпищев рассказал, сколько еще турниров Большого шлема выиграет Джокович

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что сербский теннисист Новак Джокович выиграет еще два турнира Большого шлема, передает «Матч ТВ».

«Достижения Новака говорят о том, что он величайший. Думаю, что как минимум два турнира Большого шлема он еще выиграет», — сказал Тарпищев.

Джокович стал победителем Итогового турнира АТР в Турине, обыграв в решающем матче итальянца Янника Синнера.

Встреча прошла на арене «Пала Альпитур» и завершилась уверенной победой первой ракетки мира в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

По ходу игры 36-летний серб сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 70% мячей с первой подачи. Его оппонент оформил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и выиграл 72% мячей с первой подачи.

Джокович 24 раза выигрывал турниры Большого шлема. Он является десятикратным победителем Australian Open, трехкратным чемпионом Открытого чемпионата Франции, семикратным победителем Уимблдона и четырехкратным чемпионом US Open.

Ранее стало известно, сколько заработал Джокович за победу на Итоговом турнире АТР.