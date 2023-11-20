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Тарпищев рассказал, сколько еще турниров Большого шлема выиграет Джокович

Тарпищев: думаю, Джокович выиграет еще два турнира Большого шлема

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что сербский теннисист Новак Джокович выиграет еще два турнира Большого шлема, передает «Матч ТВ».

«Достижения Новака говорят о том, что он величайший. Думаю, что как минимум два турнира Большого шлема он еще выиграет», — сказал Тарпищев.

Джокович стал победителем Итогового турнира АТР в Турине, обыграв в решающем матче итальянца Янника Синнера.

Встреча прошла на арене «Пала Альпитур» и завершилась уверенной победой первой ракетки мира в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

По ходу игры 36-летний серб сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 70% мячей с первой подачи. Его оппонент оформил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и выиграл 72% мячей с первой подачи.

Джокович 24 раза выигрывал турниры Большого шлема. Он является десятикратным победителем Australian Open, трехкратным чемпионом Открытого чемпионата Франции, семикратным победителем Уимблдона и четырехкратным чемпионом US Open.

Ранее стало известно, сколько заработал Джокович за победу на Итоговом турнире АТР.

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