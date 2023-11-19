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Девушка-боец UFC исполнила тверк на глазах малолетнего сына

Боец UFC Перес исполнила тверк на глазах пятилетнего сына

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29-летняя представительница Аргентины Айлин Перес необычным образом отпраздновала победу в бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 232.

Южноамериканская спортсменка минувшей ночью взяла верх над ровесницей из Чехии Люси Пудиловой единогласным решением судей, после чего исполнила тверк в центре октагона на глазах своего пятилетнего сына, наблюдавшего за происходящим с трибуны стадиона.

После этого поединка на счету аргентинской спортсменки стало девять боев в смешанных единоборствах, семь из которых завершились ее победами. Она выступает в легчайшем весе.

Перес начала свою профессиональную карьеру в 2021 году. Она принимала участие в турнирах таких промоушенов, как UFC и Samurai Fight House. Проводила поединки с такими соперниками как Тамирес Видал, Стефани Эггер и Алессандра Тайнара.

В рейтинге женщин, выступающих в легчайшем весе, Перес не входит в топ-15. Лидирует американка Джулианна Пенья (12-5-0). Второй идет Ракель Пеннингтон (16-8-0), третьей — Холли Холм (15-6-0). Владеет чемпионским поясом Аманда Нуньес (22-5-0).

Ранее промоутер Камил Гаджиев заявил, что ожидает зрелищный бой между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым по правилам ММА.

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