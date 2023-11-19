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Стало известно, сколько заработал Джокович за победу на Итоговом турнире АТР

Джокович после победы на Итоговом турнире преодолел отметку в $180 млн призовых

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Alastair Grant/AP

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Итогового турнира АТР в Турине, обыграв в решающем матче итальянца Янника Синнера.

Встреча прошла на арене «Пала Альпитур» и завершилась уверенной победой первой ракетки мира в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. По ходу игры 36-летний серб сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 70% мячей с первой подачи. Его оппонент оформил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и выиграл 72% мячей с первой подачи.

За победу на турнире в Турине 36-летний спортсмен получил $4,1 млн. Общая сумма призовых, которую Джокович заработал по итогам 2023 года, превысила $16 млн. В общей сложности за свою карьеру серб заработал $180 млн в качестве призовых денег.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Новак Джокович, набравший 9945 очков, продолжает удерживать первую строчку. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7200 очков, и является лучшим из россиян. Андрей Рублев расположился на пятой строчке (4805 очков).

Ранее российский теннисист Даниил Медведев признался, что сошел с ума.

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