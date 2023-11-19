Фигурист рассказал, как задыхался во время проката на Гран-при России

Фигурист Александр Самарин признался, что ему сложно далось выступление в произвольной программе на пятом этапе Гран-при России в Самаре из-за плохого самочувствия. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сегодня получился лутц, но на второй я понял, что не стоит. Не то что рисковать – но очень тяжело ехать произвольную программу, когда у тебя не дышит нос. Это очень затруднительно. В целом всегда произвольную затруднительно катать, но сейчас по-особенному», — заявил Самарин.

Фигурист стал третьим по сумме короткой и произвольной программ, набрав 263,21 балла. Он уступил только Петру Гуменнику и Роману Савосину.

Самарин тренируется в группе у Светланы Соколовской. Он серебряный призер чемпионата Европы (2019), победитель этапа международной серии Гран-при в Москве (2019), двукратный вице-чемпион России (2017, 2018), двукратный бронзовый призер чемпионата России (2019, 2023), бронзовый призер командного чемпионата мира (2019).

В этом сезоне он завоевал серебряную медаль этапа Гран-при России в Красноярске.

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