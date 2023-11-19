Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Фигурист рассказал, как задыхался во время проката на Гран-при России

Фигурист Самарин: тяжело ехать произвольную программу, когда у тебя не дышит нос

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Александр Самарин признался, что ему сложно далось выступление в произвольной программе на пятом этапе Гран-при России в Самаре из-за плохого самочувствия. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сегодня получился лутц, но на второй я понял, что не стоит. Не то что рисковать – но очень тяжело ехать произвольную программу, когда у тебя не дышит нос. Это очень затруднительно. В целом всегда произвольную затруднительно катать, но сейчас по-особенному», — заявил Самарин.

Фигурист стал третьим по сумме короткой и произвольной программ, набрав 263,21 балла. Он уступил только Петру Гуменнику и Роману Савосину.

Самарин тренируется в группе у Светланы Соколовской. Он серебряный призер чемпионата Европы (2019), победитель этапа международной серии Гран-при в Москве (2019), двукратный вице-чемпион России (2017, 2018), двукратный бронзовый призер чемпионата России (2019, 2023), бронзовый призер командного чемпионата мира (2019).

В этом сезоне он завоевал серебряную медаль этапа Гран-при России в Красноярске.

Ранее фигуристка рассказала о желании отпраздновать в бассейне победу на Гран-при.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий