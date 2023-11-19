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Костомаров рассказал, что привело Медведеву к успеху

Чемпион Игр Костомаров выделил трудолюбие и упорство в фигуристке Медведевой

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romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вместе с супругой, призеркой Игр Оксаной Домниной посетил премьеру документального фильма о карьере двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой под названием «Медведева против Медведевой» и раскрыл, благодаря чему спортсменка добилась выдающихся результатов. Его слова передает «Газета.Ru».

«Красивая девушка, красиво выигрывала. Все в ней сочетается. Трудолюбие и упорство — то, что привело ее к успеху. Что ей подарили на день рождения? Себя. И цветы, конечно! Красивым девушкам надо дарить цветы. И некрасивым тоже. Всем девушкам надо дарить цветы.

Как преодолевать себя и обстоятельства? Это непросто. Главное, чтобы было желание для этого. Будет желание — тогда можно преодолевать любые трудности», — заявил Костомаров.

Кроме двух побед на чемпионатах мира, Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка Европы. Также дважды она побеждала на национальном первенстве.

19 ноября фигуристка отмечает день рождения — ей исполнилось 24 года. В этот же день в Москве проходит премьера документального фильма «Медведева против Медведевой», рассказывающего о карьере Евгении. Фильм появится в прокате для массового зрителя 23 ноября.

Ранее Медведева вспомнила о переживаниях на Олимпиаде.

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