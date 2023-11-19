Авербух раскрыл, что выделяет Медведеву среди остальных

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух посетил премьеру документального фильма о карьере двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой под названием «Медведева против Медведевой» и рассказал о своем отношении к спортсменке. Его слова передает «Газета.Ru».

«Женя очень умный, интеллигентный человек, что мне очень импонирует в ней. Это выделяет ее. Она глубокий человек, думающий, стремящийся развиваться, стремящийся искать, и я всесторонне буду поддерживать Женю. Желаю ей постоянных побед и над собой, и над своими соперниками. Главное — человеческого счастья», — заявил Авербух.

Медведева часто становится участницей ледовых шоу, которые создает Авербух. Также она участвовала в двух сезонах «Ледникового периода».

19 ноября фигуристка отмечает день рождения — ей исполнилось 24 года. В этот же день в Москве проходит премьера документального фильма «Медведева против Медведевой», рассказывающего о карьере Евгении. Фильм появится в прокате для массового зрителя 23 ноября.

Ранее Медведева вспомнила о переживаниях на Олимпиаде.