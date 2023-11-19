Маск заявил, что готов отдать Цукербергу своих сотрудников, если проиграет в очном бою

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец X (Twitter) Илон Маск в подкасте Джо Рогана заявил, что готов пожертвовать своими сотрудниками, если проиграет главе Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марку Цукербергу в очном поединке.

«Согласился бы я в случае поражения, чтобы команда модераторов моей соцсети перешла в соцсеть Цукерберга? Не вопрос. Можно. Я только за. Хоть завтра готов провести поединок», — сказал Маск.

Цукерберг ранее утверждал, что Маск уклоняется от боя и не соглашается на предложенную им дату. В августе Цукерберг заявил, что он готов сразиться с Маском 26 августа и что президент UFC Дэйна Уайт поддержал идею сделать бой благотворительным. Однако Маск ответил, что ему нужно пройти операцию на спине и шее из-за травмы, полученной в борьбе с сумоистом. Позже Маск предложил провести тренировочный раунд во дворе Цукерберга.

Изначально инициатором поединка выступал Маск, который высказал свое недовольство запуском приложения Threads от Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которое в сети восприняли клоном Twitter. Маск утверждал, что Цукерберг пытается подчинить себе человечество с помощью своей платформы.

Пока неизвестно, когда и где состоится бой между двумя миллиардерами, если он состоится.

Ранее Маск заявил, что готов драться с Цукербергом когда угодно и на любых условиях.