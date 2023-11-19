Маск рассказал, почему сорвался его бой с Цукербергом

Основатель компаний Tesla и SpaceX, а также владелец X (Twitter) Илон Маск в подкасте Джо Рогана рассказал, почему сорвался его бой с американским бизнесменом Марком Цукербергом.

«Сначала я предложил провести бой в октагоне в Лас-Вегасе. А потом нам предложили вариант с Колизеем, и я подумал, что от такого отказаться просто нельзя. Но Цукерберг отказался. Сам ли он отказался? Да. Он сказал, что нам нужно драться по правилам UFC. Я вообще готов когда угодно подраться. Вызываю его на любых условиях», — сказал Маск.

Цукерберг ранее утверждал, что Маск уклоняется от боя и не соглашается на предложенную им дату. В августе Цукерберг заявил, что он готов сразиться с Маском 26 августа и что президент UFC Дэйна Уайт поддержал идею сделать бой благотворительным. Однако Маск ответил, что ему нужно пройти операцию на спине и шее из-за травмы, полученной в борьбе с сумоистом. Позже Маск предложил провести тренировочный раунд во дворе Цукерберга.

Изначально инициатором поединка выступал Маск, который высказал свое недовольство запуском приложения Threads от Meta (признана в России экстремистской и запрещена), которое в сети восприняли клоном Twitter. Маск утверждал, что Цукерберг пытается подчинить себе человечество с помощью своей платформы.

Пока неизвестно, когда и где состоится бой между двумя миллиардерами, если он состоится.

Ранее сообщалось, что Маск захотел подраться дома у Марка Цукерберга.