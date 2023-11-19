Овечкин установил уникальное достижение

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошел матч между «Вашингтон Кэпитлаз» и «Коламбус Блю Джекетс». Встреча, которая прошла на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой столичной команды.

Эта победа стала для форварда «Вашингтона» Александра Овечкина 400-й на домашней арене. Россиянин стал 11-м хоккеистом, которому удалось выиграть столько матчей на одной арене. Больше всего побед на одной арене у экс-игрока «Детройт Ред Уингс» Никласа Линдстрема, который одержал 520 побед на «Джо Луис Арене».

Матч между «Вашингтоном» и «Коламбусом» завершился победой «Кэпиталз» со счетом 4:3. Овечкин забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне. Также в составе победителей белорус Алексей Протас отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. У «Коламбуса» одну из шайб забросил россиянин Иван Проворов.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. «Вашингтон» после игры с «Блю Джекетс» продлил свою победную серию до четырех побед подряд. Команда идет шестой в Восточной конференции.

Ранее Овечкин назвал рецепт побед «Вашингтона» в этом сезоне.