Футболист «Динамо» заявил, что никогда не перейдет в «Спартак»

Защитник московского «Динамо» Иван Лепский заявил, что не перешел бы в «Спартак». Слова 18-летнего футболиста передает Sport24.

«Есть ли команда, куда бы точно не перешел? 100% — это «Спартак». Когда еще был в академии, нам не то что внушали, а просто перед матчами со «Спартаком» больше мотивировали. В чем это выражалось? Так скажем, в громких словах. В моем гардеробе даже нет красного цвета!» — сказал Лепский.

Лепский является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне он сыграл за основную команду всего два раза и не отметился результативными действиями. Игрок появлялся на поле в Российской премьер-лиге (РПЛ) и в матче Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает Лепского в €250 тыс.

После 15 туров «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 25 очков.

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