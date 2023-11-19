Ферстаппен с пятисекундным штрафом победил на Гран-при Лас-Вегаса

Победителем Гран-при Лас-Вегеса — 22-го этапа чемпионата «Формулы-1», который проходит на городской трассе, стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Представитель Нидерландов получил пятисекундный штраф в начале гонки. Наказание вступило в силу за то, что Ферстаппен выдавливал с трассы гонщика «Феррари» Шарля Леклера. В итоге Ферстаппен на финише обогнал его на 2,070 секунды. Тройку лучших замкнул мексиканец Серхио Перес из «Ред Булл» (+2,241).

Таким образом, Макс Ферстаппен выиграл 18 из 21 гонок в текущем сезоне. Он выиграл 53-ю гонку в карьере и догнал по этому показателю Себастьяна Феттеля. Больше побед только у Михаэля Шумахера (91) и Льюиса Хэмилтона (103).

Ферстаппен является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что два болида «Формулы-1» разбило люками на первой практике Гран-при в Лас-Вегасе.