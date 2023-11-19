Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче с Гибралтаром в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года и забил 300-й мяч в карьере.

Мбаппе 24 года. Легендарные футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар смогли забить 300 голов в карьере в возрасте 25 лет. Таким образом, Килиан сумел добраться до этой отметки быстрее.

Сборная Франции разгромила Гибралтар со счетом 14:0. Это крупнейшая победа в истории экс-чемпионов мира и крупнейшая победа в истории отборов на Евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €180 млн. В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан принял участие в 11 матчах, в которых ему удалось забить 13 мячей и сделать одну результативную передачу.

Ранее Мбаппе назвали глупцом.