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Мбаппе побил рекорд результативности Месси, Роналду и Неймара

Мбаппе забил 300 голов в карьере быстрее Месси, Роналду и Неймара

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Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче с Гибралтаром в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года и забил 300-й мяч в карьере.

Мбаппе 24 года. Легендарные футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар смогли забить 300 голов в карьере в возрасте 25 лет. Таким образом, Килиан сумел добраться до этой отметки быстрее.

Сборная Франции разгромила Гибралтар со счетом 14:0. Это крупнейшая победа в истории экс-чемпионов мира и крупнейшая победа в истории отборов на Евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €180 млн. В текущем сезоне чемпионата Франции Килиан принял участие в 11 матчах, в которых ему удалось забить 13 мячей и сделать одну результативную передачу.

Ранее Мбаппе назвали глупцом.

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Футбол. Чемпионат Франции
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