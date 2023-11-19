Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минеев потратит гонорар за бой с Иваном Штырковым на покупку дронов для СВО

Боец Минеев потратит гонорар за победу над Штырковым на покупку дронов для СВО

close
100%
FIGHT NIGHTS GLOBAL

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заявил, что потратит гонорар за победу над Иваном Штырковым на покупку дронов для нужд СВО. Его слова передает ТАСС.

«Одна часть гонорара пойдет в фонд Петра Минеева, и мы будем помогать детям Донбасса. Вторая часть гонорара пойдет на то, чтобы я купил ребятам в зону СВО то, что им действительно необходимо. Дроны, бронированные машины и другие вещи», — сказал Минеев.

Минеев одержал победу единогласным решением судей 30-29, 30-27, 30-27. Бой прошел в Сочи.

18 ноября 2022 года в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Штырков в профессиональных смешанных единоборствах провел 25 поединков, 22 из которых выиграл, 2 проиграл и 1 завершил вничью.

Ранее Минеев рассказал, что бойцы СВО попросили его привезти с «гражданки».

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий