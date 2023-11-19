Минеев потратит гонорар за бой с Иваном Штырковым на покупку дронов для СВО

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заявил, что потратит гонорар за победу над Иваном Штырковым на покупку дронов для нужд СВО. Его слова передает ТАСС.

«Одна часть гонорара пойдет в фонд Петра Минеева, и мы будем помогать детям Донбасса. Вторая часть гонорара пойдет на то, чтобы я купил ребятам в зону СВО то, что им действительно необходимо. Дроны, бронированные машины и другие вещи», — сказал Минеев.

Минеев одержал победу единогласным решением судей 30-29, 30-27, 30-27. Бой прошел в Сочи.

18 ноября 2022 года в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса также в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября 2021 года против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

Штырков в профессиональных смешанных единоборствах провел 25 поединков, 22 из которых выиграл, 2 проиграл и 1 завершил вничью.

Ранее Минеев рассказал, что бойцы СВО попросили его привезти с «гражданки».