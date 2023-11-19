Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Даллас»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Встреча, прошедшая на стадионе «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе, закончилась победой «Колорадо» со счетом 6:3.

В первом периоде отличились хоккеисты «Далласа» Тайлер Сегин и Джо Павелски. В начале второй двадцатиминутки Сегин довел счет до разгромного. К концу второго периода «Колорадо» сократил отставание до минимума. Отмличились Майлз Вуд и Райан Джохансон. В третьем периоде российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу и сделал результативную передачу. В активе россиянина шесть шайб и семь ассистов в 16 матчах в этом сезоне. Также забили Микко Рантанен, Эндрю Коглиано и Росс Колтон.

Таким образом, «Колорадо» поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 22 очка. На четвертой позиции находится «Даллас», в активе которого 23 балла.

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