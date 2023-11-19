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Овечкин забросил шайбу в победном матче с «Коламбусом»

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Коламбус»

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» 19 ноября в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) принимал «Коламбус Блю Джекетс» и одержал победу со счетом 4:3.

Счет в матче открыли гости. Джонни Годро в самом начале второго периода поразил ворота «Кэпиталз». Буквально через две минуты Сонни Милано счет сравнял. В качестве одного из ассистентов ему выступил белорус Алексей Протас. Позже он сам поразил ворота «Блю Джекетс». За пять минут до окончания периода Александр Овечкин увеличил преимущество своей команды.

В заключительном периоде Иван Проворов одну шайбу отыграл, но затем Хендрикс Лапьер с передачи все того же Протаса увеличил разрыв в счете. Джастин Дэнфорт за три минуты до окончания встречи установил окончательный счет.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. «Вашингтон» после игры с «Блю Джекетс» продлил свою победную серию до четырех побед подряд. Команда идет шестой в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин установил два исторических рекорда НХЛ.

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