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«Мешают соперники»: в ФТР высказались об игре Медведева

В ФТР считают самооценку теннисиста Медведева объективной

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о вылете Даниила Медведева с Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Его слова передает Vprognoze.

«Даниил сам для себя оценил этот сезон как «удачный если не считать турниры Большого шлема». Так что его самооценка наиболее объективна. Не вижу смысла рассуждать о том, чего кому из лидеров мирового тенниса не хватило, чтобы выиграть еще больше. Мешают соперники, которые в какие-то моменты играют лучше тебя. В этом суть тенниса», — сказал Селиваненко.

Медведев уступил в полуфинале представителю Италии Яннику Синнеру со счетом 3:6, 7:6, 1:6. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7200 очков, и является лучшим из россиян. Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9945 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8455 очков.

Ранее Даниил Медведев признался, что сошел с ума.

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