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Иностранный тренер раскритиковал Березуцкого, призвавшего россиян уезжать из страны

Божович о словах Березуцкого: закончится СВО, и тогда говори, что хочешь

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Анар Мовсумов/РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович заявил, что Василий Березуцкий не должен навязывать молодому поколению идею покинуть Россию. Его слова передает Sport24.

«У каждого человека есть свое мнение. Наверняка большинство людей не думают так, как Василий. Березуцкий — хороший футболист. Но все зависит от человека и его любви к своей стране. Никогда человек не должен говорить плохо о своей стране, когда идет военный конфликт. Вот закончится СВО, говори что хочешь. Но сегодня нужно поддерживать страну, тем более, в тяжелое время. А не навязывать молодому поколению покинуть ее», — сказал Божович.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее боец Минеев согласился со словами Березуцкого про отъезд из России, упомянув шпионаж.

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