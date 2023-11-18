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Подруга Загитовой похвасталась загаром в купальнике

Тренер по фигурному катанию Шошина опубликовала фото в купальнике

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kristina_shoshina1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кристина Шошина, тренер по фигурному катанию и подруга Олимпийской чемпионки Алины Загитовой, опубликовала в своих социальных сетях новые фотографии.

Девушка разместила фотографию, на которой предстала перед подписчиками в купальнике, лежа на шезлонге, придерживая двумя руками голову.

«Привет, один здесь отдыхаешь?» — написала Шошина в описании поста.

Вместе с Алиной Загитовой девушка провела отпуск в Дубае в начале 2023 года. Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 года в Пхенчхане. Помимо золота Игр в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. В последнее время Загитова занялась медийной карьерой, попробовав себя в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

Ранее сообщалось, что ученицы Этери Тутберидзе проиграли короткую программу на Гран-при Самары.

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