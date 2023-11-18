Стала известна причина поражения Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР

Российский теннисист Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» заявил, что Даниил Медведев отдал в руки Яннику Синнеру победу в полуфинале Итогового турнира АТР.

«Не понимаю, как Медведев в первом сете проиграл свою подачу при счете 40:0. Один брейк был у Синнера, он его реализовал. Игра была два сета полностью равная, в третьем Медведев дает двойную ошибку. Он очень много таких подарков сегодня сделал», — заявил Чесноков.

По ходу игры Медведев исполнил десять подач навылет, допустил две двойных ошибки и выиграл 63% мячей с первой подачи. Синнер выполнил десять эйсов, исполнил две двойных ошибки и выиграл 57% мячей с первой подачи.

Соперник Синнера в финальном матче определится по итогам игры между испанцем Карлосом Алькарасом и сербом Новаком Джоковичем. Эта игра начнется в 23:00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры Медведев — Синнер.

Ранее экс-теннисист Андрей Ольховский назвал фаворита в матче Карлоса Алькараса с Новаком Джоковичем.