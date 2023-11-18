Автогол мужа ведущей «Матч ТВ» лишил Армению надежды на выход на Евро-2024

В матче седьмого тура группы D отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сборная Армении на своем поле сыграла вничью с национальной командой Уэльса.

Встреча прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна и завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет в матче на пятой минуте усилиями 31-летнего полузащитника «Аль-Фата» Лукаса Зеларяна. На второй добавленной к основному времени первого тайма после прострела 28-летнего защитника «Бернли» Коннора Робертса в свои ворота мяч срезал защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

После этой игры команда под руководством заслуженного тренера Украины Александра Петракова набрала восемь очков и сохранила за собой четвертое место в турнирной таблице. Уэльс набрал 11 очков и поднялся на вторую позицию, опередив сборную Хорватии.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Наир Тикнизян принял участие в 12 матчах, в которых забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. 24 октября футболист официально зарегистрировал брак с телеведущей «Матч ТВ» Яной Ромашкиной.

Ранее махачкалинское «Динамо» обыграло «Тюмень» и вышло на первое место в Первой лиге.