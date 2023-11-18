Ученицы Тутберидзе проиграли короткую программу на Гран-при Самары

Чемпионка юношеских Олимпийских игр 2020 года Ксения Синицына стала лучшей по итогам короткой программы на пятом этапе Гран-при России, который проходит в эти выходные в Самаре.

Воспитанница Светланы Пановой, Татьяны Моисеевой и Илоны Протасени за свое выступление набрала 73,77 балла, опередив десять соперниц. Второе место после первого соревновательного дня заняла ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Дарья Садкова, которая получила от судей 72,93 балла. Следом за ней в протоколе расположилась Майя Хромых, вернувшаяся на лед после тяжелой травмы и набравшая 66,69 балла.



В пятерку лучших попали также представительницы Санкт-Петербурга Ксения Гущина и Полина Свириденко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию состязаний у женщин-одиночниц. Соревнования в произвольной программе состоятся завтра, 19 ноября. «Газета.Ru» также проведет текстовый онлайн мероприятия.

Ранее стало известно, что Этери Тутберидзе проигнорировала этап Гран-при в Самаре.