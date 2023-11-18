Тутберидзе проигнорировала этап Гран-при в Самаре

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе и хореограф Даниил Глейхенгауз приняли решение не посещать вживую пятый этап Гран-при, который в эти выходные принимает Самара. Об этом сообщает Sports.ru.

Фигуристок Дарью Садкову и Майю Хромых, которые представляют «Хрустальный» на волжском этапе Гран-при, сопровождает тренер Сергей Дудаков.

На четвертом этапе Гран-при России, прошедшем в Казани, где выступала чемпионка Европы 2022 года Камила Валиева, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз присутствовали.

По итогам своего выступления в короткой программе Майя Хромых набрала 66,69 балла. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Соревнования в произвольной программе состоятся завтра, 19 ноября. «Газета.Ru» также проведет текстовый онлайн мероприятия.

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