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Политической элите России предложили тренировать хоккеистов КХЛ

Тренер Назаров предложил отправить на Матч звезд КХЛ политическую элиту России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший наставник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров поделился мнением о том, что экс-футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев станут ассистентами главных тренеров на Матче звезд КХЛ. Слова Назарова передает «Чемпионат».

«Считаю, что идея абсолютно верна. Нужно сделать шоу, собрать публику, зарядить зрителя. Более того, я бы пригласил и поставил на лавку политическую элиту нашей страны и не только спортивных, но и военных корреспондентов. Все вместе люди сделают предстоящий праздник просто шикарным, будет популяризация лиги», — сказал Назаров.

Матч звезд КХЛ пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится на новой «СКА Арене», которая станет самым большим хоккейным стадионом в мире. Арена будет вмещать в себя около 21,5 тыс. зрителей. Матч звезд пройдет в формате турнира три на три. Четыре команды, представляющие свои дивизионы, проведут полуфиналы, финал и матч за третье место. Продолжительность каждого матча составит 20 минут.

Ранее директор «СКА Арены» сравнил ее с невестой, «завершающей приготовления к свадьбе».

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