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Футбольный тренер рассказал, кто уйдет в РПЛ лидером на зимнюю паузу

Тренер Гаджиев: «Зенит» скорее обыграет «Сочи», чем «Краснодар» – «Урал»

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Виталий Невар/РИА Новости

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, возглавлявший многие команды РПЛ, а теперь являющийся президентом махачкалинского «Динамо», одного из лидеров Первой лиги, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что у «Зенита» больше шансов закончить первую часть чемпионата победой и уйти на зиму лидером, чем у «Краснодара».

«С большей уверенностью можно говорить, что «Зенит» выиграет у «Сочи», чем «Краснодар» — у «Урала». Если исходить из результатов предыдущих игр и места проведения матчей. У «Зенита» победа более вероятна. Но это только предположение. На самом деле уже не раз и не два «Краснодар» выигрывал сложные игры на выезде, поэтому и на Урале он тоже может одержать победу. Хотя, понятное дело, «Урал», который стартовал очень хорошо и потихоньку скатывается вниз, будет делать все, чтобы этого не произошло», — считает Гаджиев.

После 15 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги с 32 очками, в то время как действующий чемпион «Зенит» отстает на два балла. 16-й тур станет последним перед зимней паузой.

Ранее защитник «Зенита» Родригао не исключил получения российского гражданства.

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