Футбольный тренер объяснил, что дает статус «зимнего чемпиона» в РПЛ

Знаменитый тренер Гаджи Гаджиев, возглавлявший разные клубы Российской премьер-лиги, а ныне являющийся президентом выступающего в Первой лиге махачкалинского «Динамо», в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал, какое значение имеет статус «зимнего чемпиона» в РПЛ.

«Он в первую очередь доставляет радость болельщикам, радость игрокам, ну и всем, кто причастен к этому делу. Успех, безусловно, мотивирует на достижение результатов в целом. Это в высшей степени важные очки, которые в отдельных ситуациях могут влиять на места в таблице по итогам сезона. Бывают ситуации, когда может не хватить одного очка для достижения, в данном случае, первого места», — считает Гаджиев.

В данный момент в чемпионате РПЛ на первом месте находится «Краснодар», имеющий 32 очка. Санкт-петербургский «Зенит» отстает от «быков» на два балла. До зимней паузы командам осталось провести всего один тур. Санкт-петербуржцы примут на своем поле «Сочи», «Зенит» отправится на выезд в Екатеринбург к «Уралу». «Зенит» выиграл пять последних чемпионатов России, а всего десять раз был чемпионом страны. «Краснодар» еще никогда не побеждал по итогам чемпионата.

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