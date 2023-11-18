Мбаппе отказался от крупного бонуса в «ПСЖ»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от €80 млн, которые должен был заработать по контракту во французском клубе, передает RMC Sport.

Инициатором такого решения стал сам игрок. Вероятно, своим поступком он хочет показать, что он не ставит деньги на первое место.

В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге переход в испанский клуб так и не состоялся.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 11 матчах Лиги 1, в которых сумел отличиться 13 раз. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду и Лионелю Месси соответственно.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 27 очков. В следующем туре столичный клуб сыграет против «Монако». Встреча состоится 24 ноября. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе назвали глупцом.