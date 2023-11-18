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Италия опередила Украину в отборочной группе Евро-2024

Италия обыграла Северную Македонию и опередила Украину в отборе на Евро-2024

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Global Look Press

В отборочном матче Евро-2024 сборная Италии обыграла Северную Македонию.

Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победителей точными ударами отметились Маттео Дармиан, Джакомо Распадори, Стефан Эль-Шаарави и Федерико Кьеза, который оформил дубль. За Северную Македонию два мяча забил Яни Атанасов.

В своей отборочной группе сборная Италии занимает занимает второе место, набрав 13 очков. На первом месте идет Англия, набрав 19 баллов. Сборная Украины идет на третьем месте, уступая Италии по дополнительным показателям. Напрямую на Евро из отборочной группы выйдут две команды.

Италия является действующим чемпионом Европы. В финальном матче итальянцы в серии пенальти обыграли англичан.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее главный тренер сборной России рассказал, против кого он хочет сыграть.

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