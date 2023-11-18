Италия опередила Украину в отборочной группе Евро-2024

В отборочном матче Евро-2024 сборная Италии обыграла Северную Македонию.

Встреча завершилась со счетом 5:2. В составе победителей точными ударами отметились Маттео Дармиан, Джакомо Распадори, Стефан Эль-Шаарави и Федерико Кьеза, который оформил дубль. За Северную Македонию два мяча забил Яни Атанасов.

В своей отборочной группе сборная Италии занимает занимает второе место, набрав 13 очков. На первом месте идет Англия, набрав 19 баллов. Сборная Украины идет на третьем месте, уступая Италии по дополнительным показателям. Напрямую на Евро из отборочной группы выйдут две команды.

Италия является действующим чемпионом Европы. В финальном матче итальянцы в серии пенальти обыграли англичан.

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