Сборную Кубы назвали экзотическим соперником для России

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов заявил, что сборная Кубы является экзотическим соперником для национальной команды России, передает «Спорт-Экспресс».

«Сейчас у нас нет особого выбора. Надо играть со всеми. Куба — соперник экзотический, но ничего об этой сборной сказать не могу. Нам прежде всего нужно посмотреть на своих футболистов в деле», — сказал Билялетдинов.

Национальные сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

Ранее российскому футболу предсказали большой удар в случае поражения от Кубы.