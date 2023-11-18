Глава ФФККР заявил, что ему грустно от того, что Туктамышева решила приостановить карьеру

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган заявил, что ему грустно от того, что Елизавета Туктамышева решила приостановить карьеру, передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, грустно, когда такие фигуристки ставят карьеру на паузу. Лиза заслуживает самых высоких слов уважения и благодарности за время, когда она достигала целей и результатов. Но это говорит о том, что каждый спортсмен принимает решение сам», — сказал Коган.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства — 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.

Фигуристка ни разу не смогла отобраться на Олимпийские игры. В сезоне-2021/22 на чемпионате России, который был отборочным турниром на Игры-2022, Туктамышева изначально стала седьмой, переместившись на шестую строчку, когда результат победительницы первенства Камилы Валиевой был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.

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