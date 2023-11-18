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Футболист «Краснодара» заявил, что Месси не заслужил «Золотой мяч»

Футболист «Краснодара» Кокшаров : Холанд должен был выиграть «Золотой мяч»

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Matthew Childs/Reuters

Нападающий «Краснодара» и молодежной сборной России Александр Кокшаров заявил, что «Золотой мяч» в 2023 году должен был выиграть форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, а на аргентинец Лионель Месси, передают «Известия».

«Холанд — лучший на сегодняшний день футболист мира. Его статистика в «Манчестер Сити» говорит сама за себя. Считаю, что последний «Золотой мяч» должны были дать ему, а не Месси», — сказал Кокшаров.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В текущем сезоне норвежец отметился 13 забитыми мячами в 12 матчах АПЛ.

В 2023 году Холанд попал в тройку главных претендентов на «Золотой мяч». В итоговом голосовании норвежский нападающий уступил только Лионелю Месси, выигравшему чемпионат мира.

Ранее Ким Кардашьян заявила, что, увидев Холланда, почувствовала себя неудачницей.

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