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Экс-футболист «Спартака» заявил, что в чемпионате Сербии сложнее, чем в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Зуев: мне тяжело в чемпионате Сербии после РПЛ

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РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Зуев, выступающий сейчас за сербский ИМТ, заявил, что ему сложно в чемпионате Сербии после Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Местный чемпионат отличается от РПЛ тем. Здесь чуть меньше интенсивный чемпионат, больше играют с мячом, меньше длинных передач. Всех интересует качество твои передачи, голы. Пока мне после России тяжело», — сказал Зуев.

В текущем сезоне Суперлиги он провел шесть матчей, не отметившись результативными действиями. Команда идет на 12-м месте из 16. Лидирует «Партизан».

Александр Зуев родился в городе Костонай (Казахстан) и играл за молодежную команду местного «Тобола». В России полузащитник известен по выступлениям за «Спартак», «Ростов», «Рубин», «Химки» и «Крылья Советов».

Зуев прошел все юношеские и молодежные сборные России. Он является чемпионом Европы в составе национальной команды до 17 лет.

Летом 2023 года Зуев сообщил о получении казахского паспорта. Игрок уже вызывался в национальную сборную. 17 ноября он дебютировал за Казахстан в матче с Сан-Марино (3:1).

Ранее Зуев признался, что живет рядом с Джоковичем.

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