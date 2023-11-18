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Журова: целый вид спорта разваливается из-за отсутствия россиян

Журова заявила, что ЧМ по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия России

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала отмену чемпионата мира по хоккею с мячом 2024 года, отметив, что из-за отсутствия россиян разваливается целый вид спорта, передает «Спорт-Экспресс».

Изначально на проведение турнира претендовали три шведских города, но в итоге отказались от заявки. Затем Международная федерация хоккея с мячом FIB выбрала в качестве хозяина Норвегию, но турнир не состоится.

«Если бы Норвегия отказалась от турнира раньше, то FIB отдала бы права на проведение соревнований России. Понятно, что мы бы прекрасно провели этот чемпионат мира. Целый вид спорта разваливается на ровном месте из-за того, что они из этой схемы вычеркнули Россию», — сказала Журова.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее пятикратный чемпион мира не удивился отмене чемпионата мира по хоккею с мячом.

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